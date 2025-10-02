Celta Vigo-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Celta Vigo-PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Celta Vigo, sahasında Yunan ekibi PAOK'u ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Celta Vigo-PAOK maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Celta Vigo-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTA VIGO-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Celta Vigo-PAOK maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Balaidos Stadyumu'nda oynanacak Celta Vigo-PAOK maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.