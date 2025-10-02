Basel-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Basel-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Basel, sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Basel-Stuttgart maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Basel-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BASEL-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Basel-Stuttgart maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. St. Jakob-Park'ta oynanacak Basel-Stuttgart maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.