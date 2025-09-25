Stuttgart 2-1 Celta Vigo (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 3. haftada karşılaşacağı Stuttgart, turnuvaya galibiyetle giriş yaptı. Alman ekibi, sahasında ağırladığı İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.

Mücadelede Stuttgart'ın gollerini Bouanani ve El Khannouss kaydederken Celta Vigo'nun tek golü 86. dakikada Iglesias'tan geldi. Bu sonuçla Stuttgart ilk haftayı 3 puanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, 23 Ekim Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda Stuttgart'ı konuk edecek.

ASTON VILLA KAZANDI, FERENCVAROS TAKILDI

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki bir diğer rakibi Aston Villa ise sahasında Bologna'yı McGinn'in golüyle 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin 5. haftada karşılaşacağı Ferencvaros ise evinde Plzen ile 1-1 berabere kaldı.