Stuttgart 2-1 Celta Vigo (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 3. haftada karşılaşacağı Stuttgart, turnuvaya galibiyetle giriş yaptı. Alman ekibi, sahasında ağırladığı İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.
Mücadelede Stuttgart'ın gollerini Bouanani ve El Khannouss kaydederken Celta Vigo'nun tek golü 86. dakikada Iglesias'tan geldi. Bu sonuçla Stuttgart ilk haftayı 3 puanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, 23 Ekim Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda Stuttgart'ı konuk edecek.
ASTON VILLA KAZANDI, FERENCVAROS TAKILDI
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki bir diğer rakibi Aston Villa ise sahasında Bologna'yı McGinn'in golüyle 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin 5. haftada karşılaşacağı Ferencvaros ise evinde Plzen ile 1-1 berabere kaldı.