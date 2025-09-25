Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Ferencvaros-Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Macar temsilcisi Ferencvaros, sahasında Çekya ekibi Viktoria Plzen ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FERENCVAROS-VİKTORİA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Groupama Arena'da oynanacak Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.