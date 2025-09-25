CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Ferencvaros ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Macar ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, Çekya temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 12:30
Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Ferencvaros-Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Macar temsilcisi Ferencvaros, sahasında Çekya ekibi Viktoria Plzen ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FERENCVAROS-VİKTORİA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Groupama Arena'da oynanacak Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

