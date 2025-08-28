CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla devam ediyor. Young Boys ile Slovan Bratislava kozlarını paylaşacak. Galip gelen takımın adını lig aşamasına yazdıracağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 09:17
Young Boys - Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Young Boys'un deplasmanda Slovan Bratislava'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Young Boys - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Young Boys - Slovan Bratislava MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Young Boys - Slovan Bratislava maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Young Boys - Slovan Bratislava MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Young Boys: Keller; Athekame, Wuthrich, Benito, Hadjam; Males, Fernandes, Raveloson, Monteiro; Colley, Bedia

Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Pokorny; Bajric, Tolic; Barseghyan, Weiss, Mak; Strelec

