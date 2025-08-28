Young Boys - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Young Boys - Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Young Boys'un deplasmanda Slovan Bratislava'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Young Boys - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Young Boys - Slovan Bratislava MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Young Boys - Slovan Bratislava maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Young Boys - Slovan Bratislava MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Young Boys: Keller; Athekame, Wuthrich, Benito, Hadjam; Males, Fernandes, Raveloson, Monteiro; Colley, Bedia

Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Pokorny; Bajric, Tolic; Barseghyan, Weiss, Mak; Strelec