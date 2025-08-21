CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Yunanistan'da oynanacak ilk karşılaşmada hata yapmak istemeyen kırmızı-beyazlılar, rövanş karşılaşması öncesi tur umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. Thomas Reis yönetiminde 27 yıllık Avrupa hasretine son veren Samsunspor'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Panathinaikos-Samsunspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 10:35
Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda heyecan dorukta! Temsilcimiz Samsunspor, Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadele Atina'da oynanacak ve kırmızı-beyazlı ekip sahadan avantajlı bir skorla ayrılarak rövanşa umutlu çıkmayı hedefliyor. Avrupa sahnesine 27 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde hem tecrübeli isimleriyle hem de yeni transferleriyle dikkat çekiyor. Futbolseverler ise "Panathinaikos-Samsunspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Panathinaikos-Samsunspor maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Panathinaikos-Samsunspor maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos, Chirivella, Tete, Maksimovic, Djurisic, Swiderski, Pellistri

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Dimata, Holse, Emre, Marius

SAMSUNSPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR 27 YIL SONRA TEKRAR AVRUPA'DA

Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88'de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98'de İntertoto Kupası'nda verdi.

Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

"HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ'NDE OLMAK"

Samsunspor'un başına geçtiğinde ligde kalmayı hedeflediklerini hatırlatan Thomas Reis, şu anda Avrupa sahnesinde olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "İlk imza attığımda böyle bir başarı beklemiyordum. Transfer yasağımız vardı, ligde kalmak önceliğimizdi. Ama harika bir takım ortaya çıktı. Şimdi sadece burada olmak istemiyoruz, güzel bir sonuç da almak istiyoruz. Yoğun bir maç takvimine gireceğiz. Avrupa'da da çok iyi performans göstermek istiyoruz. Rakibi eleyemezsek Konferans Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Ama hedefimiz Avrupa Ligi'nde olmak" şeklinde konuştu.

Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR'UN PANATHINAIKOS MAÇI KADROSU

Yeni transferlerden Portekizli yıldız oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek.

Sezon başında kırmızı-beyazlılara transfer olan Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala, teknik heyetin forma vermesi halinde maçta yer alabilecek.

Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsun ekibinde Kocaelispor maçında sakatlanan Carlo Holse ile sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında sakatlanan ve 2 haftadır sahalardan uzak olan Anthony Musaba Panathinaikos-Samsunspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

Kocaelispor maçında sakatlanan Emre Kılınç'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Süper Lig karşılaşmasının ardından tedavisine başlanan Kılınç'ın durumunun Panathinaikos maçı öncesinde netlik kazanacağı bildirildi.

Panathinaikos-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Panathinaikos-Samsunspor maçı hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Munuera oldu. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Mateo Busquets Ferrer üstlenecek.

Panathinaikos-Samsunspor maçında VAR hakemi koltuğunda Guillermo Cuadra Fernandez oturacak. AVAR'da ise Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.

