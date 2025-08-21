Malmö FF-Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Malmö FF-Sigma Olomouc maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Malmö FF ile Sigma Olomouc, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Malmö FF-Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MALMÖ FF-SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Malmö FF-Sigma Olomouc maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.