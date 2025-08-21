CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Lincoln Red Imps-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lincoln Red Imps ile Braga karşı karşıya gelecek. İki maç oynanacak eşleşmenin ilk ayağında hata yapmak istemeyen ekipler, kritik karşılaşmada avantajı lehine çevirmenin yollarını arayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Lincoln Red Imps-Braga maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lincoln Red Imps-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 16:21
Lincoln Red Imps-Braga maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Lincoln Red Imps ile Braga, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Lincoln Red Imps-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LİNCOLN RED IMPS-BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Lincoln Red Imps-Braga maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

