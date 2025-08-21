Lincoln Red Imps-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Lincoln Red Imps-Braga maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Lincoln Red Imps ile Braga, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Lincoln Red Imps-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LİNCOLN RED IMPS-BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Lincoln Red Imps-Braga maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.