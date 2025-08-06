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Haberler UEFA Avrupa Ligi Rijeka - Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rijeka - Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. Rijeka ile Shelbourne kozlarını paylaşacak. HNK Rijeka'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rijeka - Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 11:11
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Rijeka - Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rijeka - Shelbourne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Rijeka ile Shelbourne 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. İspanyol hakem Ricardo De Burgos'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rijeka - Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rijeka - Shelbourne MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rijeka - Shelbourne maçı 6 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Ricardo De Burgos'un yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Pérez De Mendiola yapacak. Dördüncü hakem Adrian Cordero, VAR Valentín Gómez, AVAR hakemi koltuğunda ise Javier Iglesias Villanueva görev alacak.

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