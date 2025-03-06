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Haberler UEFA Avrupa Ligi Ajax - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Ajax - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında Ajax ile Eintracht kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 12:07
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Ajax - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Ajax - Eintracht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında Ajax ile Eintracht, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - EINTRACHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Eintracht maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AJAX - EINTRACHT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer; Gaaei, Rugani, Baas, Hato; Fitz-Jim, Taylor, Mokio; Berghuis, Godts, Brobbey

Eintracht: Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Gotze, Brown; Ekitike, Wahi

👉AJAX - EINTRACHT MAÇI CANLI İZLE👈

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