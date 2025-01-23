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Haberler UEFA Avrupa Ligi Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Lazio ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 14:00
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Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Lazio - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Lazio ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Real Sociedad maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

LAZIO - REAL SOCIEDAD MAÇI CANLI İZLE

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