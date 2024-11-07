  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi Nice - Twente maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Nice - Twente maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Nice ile Twente kozlarını paylaşacak. Nice'nin ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Nice - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nice - Twente maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Nice - Twente maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nice ile Twente kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Twente maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice - Twente MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Twente maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Nice - Twente MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

Barça'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır
Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını değerlendirdi
DİĞER
Trendyol Süper Lig'in en formda kalecileri belli oldu! Yıldız eldiven zirvede yer aldı...
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! İlk duruşmada karar çıkacak mı?
F.Bahçe'den Boca'ya Medina tepkisi!
G.Saray'ın kanat transferinde Sara detayı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün atıyor Houston kazanıyor! Alperen Şengün atıyor Houston kazanıyor! 10:08
Şampiyon tenisçi Zeynep Sönmez yurda döndü Şampiyon tenisçi Zeynep Sönmez yurda döndü 10:02
Az Alkmaar - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Az Alkmaar - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 09:59
Galatasaray - Tottenham maçı detayları! Galatasaray - Tottenham maçı detayları! 09:56
Barça'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır Barça'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır 09:40
Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını değerlendirdi Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını değerlendirdi 09:08
Daha Eski
Bugün hangi maçlar var?⚽ 7 Kasım Perşembe Bugün hangi maçlar var?⚽ 7 Kasım Perşembe 08:32
Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! 01:46
Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! 01:45
Bronckhorst: Canavar gibi... Bronckhorst: Canavar gibi... 01:38
Ülke puanı sıralamasında son durum! Ülke puanı sıralamasında son durum! 01:32
Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte F.Bahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte F.Bahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i 01:29