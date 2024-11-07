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Haberler UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Dinamo Kiev ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Dinamo Kiev'in ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:10
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Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Dinamo Kiev - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Kiev ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Kiev - Ferencvaros MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Dinamo Kiev - Ferencvaros MAÇI CANLI İZLE👈

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