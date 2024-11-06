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Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanı temsilcimiz Beşiktaş'ın maçıyla başladı. Siyah-beyazlılar, Malmö'yü 2-1 mağlup etti. İşte ülke puanında güncel sıralama... BJK SPOR HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 20:39
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UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Malmö'yü konuk etti. Siyah-beyazlı temsilcimiz sahadan 2-1 galip ayrıldı.

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Beşiktaş'ın gollerini Muci ve Semih kaydetti.

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Bu galibiyet sonrasu UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Diğer temsilcilerimiz, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir 7 Kasım Perşembe günü sahaya çıkacak.

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere: 94.017

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

2- İtalya: 82.731

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

3- İspanya: 77.132

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

4- Almanya: 74.910

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

5- Fransa: 62.665

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

6- Hollanda: 57.733

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

7- Portekiz: 53.816

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

8- Belçika: 46.400

UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

9- Çekya: 40.650

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