UEFA ülke puanı | İşte Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanı temsilcimiz Beşiktaş'ın maçıyla başladı. Siyah-beyazlılar, Malmö'yü 2-1 mağlup etti. İşte ülke puanında güncel sıralama... BJK SPOR HABERLERİ
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İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:
1- İngiltere: 94.017
2- İtalya: 82.731
3- İspanya: 77.132
4- Almanya: 74.910
5- Fransa: 62.665
6- Hollanda: 57.733
7- Portekiz: 53.816
8- Belçika: 46.400
9- Çekya: 40.650
10- TÜRKİYE: 38.700
11- Norveç: 32.750
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