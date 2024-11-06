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Haberler UEFA Avrupa Ligi Malmö maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 4 maçta 6 puan

Malmö maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 4 maçta 6 puan

Temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah beyazlı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 17:58 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 18:07
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Malmö maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 4 maçta 6 puan

Temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah beyazlı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

4 MAÇTA 6 PUAN

"Önemli bir maç. 4 maçta 6 puan hedefindeyiz bu maç özelinde. Kazanmamız gerekiyor. 6 puan bir sonraki tura yaklaşmak için önemli bir adım olur bizim için."

SEMİH KILIÇSOY KARARI

"Semih, santraforumuz olacak. Yeni bir sistem değil, her zaman oynadığımız sistem. Önemli olan bizim tutumumuz, enerjimiz, kendi oyunumuzu sergilememiz. Sonrasında oyuncularımız ve kalite farkı, farkı yaratacak detaylar olacaktır."

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