UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 13 maç yapılacak.
İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Trabzonspor, rövanş mücadelesinde Avusturya ekibi Rapid Wien'e konuk olacak.
Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.
AVRUPA LİGİ'NDE 3. ELEME TURU RÖVANŞ MAÇLARININ (TSİ) PROGRAMI ŞÖYLE:
13 AĞUSTOS SALI:
20.30 The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): (0-1)
14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:
19.00 RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra) (2-0)
15 AĞUSTOS PERŞEMBE:
19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus) (0-2)
19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor (1-0)
20.00 Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-1)
21.00 Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç) (0-3)
21.15 Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-0)
21.30 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya) (2-1)
21.30 Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan) (1-0)
21.30 Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz) (0-0)
22.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları) (1-2)
22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya) (0-1)