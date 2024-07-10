Botev Plovdiv - Maribor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Botev Plovdiv - Maribor maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Botev Plovdiv ile Maribor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Botev Plovdiv - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOTEV PLOVDIV - MARIBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Botev Plovdiv - Maribor maçı 11 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.