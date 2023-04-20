Haberler UEFA Avrupa Ligi U.S Gilloise 1-4 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

U.S Gilloise 1-4 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi rövanş maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen deplasmanda Belçika temsilcisi U.S Gilloise ile karşı karşıya geldi. Bayer Leverkusen 1-1'in rövanşında rakibini deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 23:51
U.S Gilloise 1-4 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada çeyrek final rövanş maçında Bayer Leverkusen kendi evinde 1-1 berabere kaldığı Belçika ekibi U.S Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Leverkusen rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Leverkusen'da goller 2. dakikada Diaby, 37'de Bakker, 60'da Frimpong ve 79'da Hlozek'in ayağından geldi.

Ev sahibi ekibin tek golü ise 64. dakikada Terho'nun ayağından geldi.

Bu maçın ardından Bayer Leverkusen turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

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