UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu...
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak finale giden yolda kuralar çekildi.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Manchester United-Sevilla
- Juventus - Sporting Lizbon
- B. Leverkusen - Union SG
- Feyenoord - Roma
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Juventus/Sporting - Man. Utd/Sevilla
- Feyenoord/Roma - B.Leverkusen/Union SG
Çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak.
Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.