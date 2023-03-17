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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak finale giden yolda kura çekimi yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 14:58 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 15:29
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak finale giden yolda kuralar çekildi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Manchester United-Sevilla
  • Juventus - Sporting Lizbon
  • B. Leverkusen - Union SG
  • Feyenoord - Roma

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Juventus/Sporting - Man. Utd/Sevilla
  • Feyenoord/Roma - B.Leverkusen/Union SG

Çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak.

Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.

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