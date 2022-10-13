Real Sociedad - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Real Sociedad - Sheriff maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Sheriff kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Real Sociedad - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - SHERIFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Sheriff maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

REAL SOCIEDAD - SHERIFF MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Rico, Elustondo, Le Normand, Sola; Illarramendi, Guevara; Kubo, Silva, Cho; Fernandez

Sheriff

Koval; Kpozo, Kiki, Radeljic, Zouhouri; Akanbi, Badolo, Diop, Pernambuco; Vizeu, Ouattara