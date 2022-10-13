Lazio - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Lazio - Sturm Graz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lazio ile Sturm Graz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lazio - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Sturm Graz maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

LAZIO - STURM GRAZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provodel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Sturm Graz

Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Gorenc Stankovic, Hierlander, Prass, Horvat; Ajeti, Emegha