AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI İZLE CANLI | AEK - F.Bahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden sarı lacivetliler Güney Kıbrıs'ta AEK Larnaca'nın konuğu olacak. 4. hafta maçında kazanmak ve liderliğini namağlup sürdürmek isteyen sarı lacivertliler, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlarken AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

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AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacıvertlılerde tedavileri devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra ağrıları nedeniyle İstanbul'da bırakılan Miha Zajc, AEK Larnaca karşısında forma giyemeyecek.

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AEK LARNACA

Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

FENERBAHÇE

Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.