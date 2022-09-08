Haberler UEFA Avrupa Ligi FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ | Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ | Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bordo mavili temsilcimiz, Ferencvaros'un konuğu olacak. Macaristan'da gerçekleşecek karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 14:00
FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ | Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

TRABZONSPOR - FERENCVAROS CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında H Grubu'ndaki temsilcimiz Trabzonspor, Ferencvaros'a konuk oluyor. Grup maçlarında avantaj elde etmek isteyen bordo mavili takımın Ferencvaros ile karşılaşmasını canlı ve şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler, Trabzonspor - Ferencvaros maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabını araştırıyor. Biz de haberimizde bu soruların cevabını ve karşılaşmanın detaylarını derledik...

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile 8 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da gerçekleşecek karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros

Dibusz; Civic, Kovacevic, Mmaee, Wingo; Laidouni, Vecsei, Mercier; Traore, Zechariassen, Boli

Trabzonspor

Muhammet Taha; Elmali, Denswil, Bartra, Larsen; Gbamin, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Omur; Djaniny

BORDO MAVİLİLERİN BİN 112 GÜNLÜK HASRETİ

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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