Haberler UEFA Avrupa Ligi Rangers Sparta Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

Rangers Sparta Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. A grubunda 4 puanla 3. sırada yer alan Rangers, sahasında aynı puanlı Sparta Prag'ı konuk edecek. Peki, Rangers Sparta Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:33
Rangers Sparta Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Rangers-Sparta Prag maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi'nde İskoç ekibi Rangers, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi iki takımın da 4 puanı bulunuyor. Ev sahibi takımda sakatlıkları bulunan Kemar Roofe, Filip Helander ve kalbinde sorun olan Nnamdi Ofoborh bu müsabakada forma giyemeyecek. Öte yandan konuk ekipte ise Ondrej Celustka, Filip Soucek, Lukas Julis, Højer Nielsen, Matej Polidar ve Casper Hojer'in sakatlıkları bulunuyor.

📺RANGERS-SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoç ekibi Rangers'ın sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

📝RANGERS-SPARTA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

👉Rangers: Allan McGregor; Borna Barisic, Leon Balogun, Calvin Bassey, James Tavernier; Joe Aribo, Steven Davis, John Lundstram; Ianis Hagi, Alfredo Morelos, Fashion Sakala.

👉Sparta Prag: Florin Nita; Filip Panak, David Hancko, Lukas Stetina; Tomas Wiesner, David Pavelka, Borek Dockal, Lukas Haraslin; Ladislav Krejci, Martin Minchev, Adam Hlozek.

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