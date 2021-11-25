Haberler UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova Lazio: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Lokomotiv Moskova Lazio: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray'ın iki rakibi Lokomotiv Moskova ve Lazio karşı karşıya geldi. Mücadele, Lazio'nun 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 22:39 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:14
Lokomotiv Moskova Lazio: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Lokomotiv Moskova ve Lazio, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Rusya'da kozlarını paylaştı. Mücadele, Lazio'nun 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçın golleri Lazio adına 56', 63' (P) Immobile, 87' Pedro'dan geldi.

Bu sonuçla Lazio, 8 puanla 2. sırada yer aldı. Moskova ise 2 puanla grup sonuncusu oldu.

Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçını Marsilya deplasmanında oynayacak. Lazio ise evinde Galatasaray ile liderlik mücadelesi verecek.

Bununla beraber temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkmayı garantiledi.

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