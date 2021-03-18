Haberler UEFA Avrupa Ligi Arsenal Olympiakos 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında 'u konuk etti. Arsenal mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetle çeyrek finale adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 23:06
Arsenal Olympiakos 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

rövanş karşılaşmasında ekibi , temsilcisi 'u ağırladı. 'nda oynanan mücadele, Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Arsenal, mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 51. dakikada kaydetti.

'nde çeyrek final kuraları 19 Mart Cumar günü 15.00'te çekilecek. Çeyrek final maçları ise 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

SON DAKİKA