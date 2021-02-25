Haberler UEFA Avrupa Ligi Arsenal-Benfica: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

mücadelesinde ekibi 1-1'in rövanşında 'yı 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:32
Arsenal-Benfica: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

evinde ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten ilk maçın rövanşında 'daki 'nda 3-2 kazanan Arsenal, son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller 21 ve 87'de ile 67. dakikada 'den geldi. Benfica'nın gollerini ise 43. dakikada ve 61. dakikada kaydetti.

Arsenal bu sonuçla birlikte Benfica ile oynadığı son 4 maçta yenilmezken, 3'ünden de galibiyetle ayrılmış oldu.

SON DAKİKA