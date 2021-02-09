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'nde ile arasındaki maçlar tarafsız sahalarda oynanacak

'nde Portekiz ekibi ile İngiltere temsilcisi arasında oynanacak son 32 turu karşılaşmaları, iki ülkenin seyahat kısıtlamaları nedeniyle tarafsız sahaya alındı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:13
UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile Arsenal arasındaki maçlar tarafsız sahalarda oynanacak

Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz ile İngiltere arasında yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle son 32 turunda ile yapılacak iki karşılaşmanın tarafsız sahada oynanması konusunda 'yla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Buna göre, Benfica'nın Arsenal'i ağırlayacağı son 32 turu ilk ayağı karşılaşması, 'nın kentindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İlk maçın tarih ve saatinde değişiklik olmayacak.

Rövanşı maçının oynanacağı yer ise daha sonra belirlenecek. Deplasman golü avantajı uygulaması ise iki maçta da uygulanacak.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, iki takım arasındaki rövanş maçının, 'ın başkenti 'daki 'nda oynanacağı iddia edildi.

UEFA, son 32 turundaki - ve - eşleşmelerinde ilk maçların aynı gerekçeyle farklı ülkelerde oynanacağını duyurmuştu.

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