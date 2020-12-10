Maccabi Tel Aviv Sivasspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Bloomfield Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Maccabi Tel Aviv gruptan çıkmayı başardı. Temsilcimiz ise bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Enric Saborit kaydetti.



MAÇTAN NOTLAR

SİVASSPOR 3 YEDEK OYUNCUYLA ÇIKTI

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı takımda, Maccabi Tel-Aviv maçında yedek kulübesinde sadece 3 futbolcu yer aldı.

Kaleci Ali Şaşal Vural, orta saha oyuncusu Casmir Ninga ve forvet Arouna Kone, yedek kulübesinde oturdu.

Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay da karantina süreci devam ettiği için Sivas'ta kalmıştı.

ALİ ŞAŞAL İÇİN YEDEK FORMA

Ali Şaşal Vural'a kale dışında başka bir mevkide ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kaleci forması dışında 35 numaralı forma hazırlatıldı.

Sivasspor'un UEFA listesinde yer alan 23 oyuncudan Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Marcelo Goiano, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix ile Muhammed Can Tuncer kadroda yer almadı.