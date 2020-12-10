Haberler UEFA Avrupa Ligi Maccabi Tel Aviv Sivasspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

I Grubu 6. maçında temsilcimiz deplasmanda ile final niteliğinde bir maça çıktı. Gruptan çıkabilmesi için kazanması gereken bir maça çıkan Yiğidolar karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa defterini kapattı. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan müsabakada Maccabi Tel Aviv'e galibiyeti getiren golü Saborit attı. İşte mücadele ile ilgili tüm detaylar ve özet

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:43 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 01:09
Maccabi Tel Aviv Sivasspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

I Grubu son hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Bloomfield Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Maccabi Tel Aviv gruptan çıkmayı başardı. Temsilcimiz ise bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Enric Saborit kaydetti.


MAÇTAN NOTLAR
SİVASSPOR 3 YEDEK OYUNCUYLA ÇIKTI
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı takımda, Maccabi Tel-Aviv maçında yedek kulübesinde sadece 3 futbolcu yer aldı.

Kaleci Ali Şaşal Vural, orta saha oyuncusu Casmir Ninga ve forvet Arouna Kone, yedek kulübesinde oturdu.

Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay da karantina süreci devam ettiği için Sivas'ta kalmıştı.

ALİ ŞAŞAL İÇİN YEDEK FORMA
Ali Şaşal Vural'a kale dışında başka bir mevkide ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kaleci forması dışında 35 numaralı forma hazırlatıldı.

Sivasspor'un UEFA listesinde yer alan 23 oyuncudan Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Marcelo Goiano, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix ile Muhammed Can Tuncer kadroda yer almadı.

BİZE ULAŞIN