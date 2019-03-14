MAÇ SONUCU l Arsenal 3 - 1 Rennes l ÖZET
Arsenal, 3-1'in rövanşında sahasında Rennes'i Aubameyang (2) ve Maitland-Niles'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rennes'i ağırlayan Arsenal, rakibini 3-0'lık skorla devirdi.
İlk maçta rakibine 3-1'lik skorla boyun eğen Arsenal, rakibini toplamda 4-3'lük skorla eleyerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 72. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ile 15. dakikada Ashley Maitland-Niles kaydetti.
İngiliz temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi, 15 Mart Cuma günü TSİ 15:00'te yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak.
- 15.03.2019
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Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
MAÇ SONUCU l Arsenal 3 - 1 Rennes l ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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