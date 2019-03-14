Arsenal Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arsenal'in işi zor...

UEFA Avrupa liginde Çeyrek finale kalmak için Fransız temsilcisi Rennes evinde İngiliz devi Arsenali konuk edecek. Fransa'da perdeyi Alex Iwobi açmış ama sonrasında arka arkaya Rennes golleri gelince maç sonunda tabelada 3-1 yazmıştı. Peki Arsenal için stres seviyesi yüksek bu maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Arsenal Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Müsabaka TSİ 23.00'da Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EKSİK OYUNCULAR...

Savunmadan Sokratis cezalı, hücumun etkili isimlerinden Henrikh Mkhitaryan'ın durumu ise maç saati netleşecek.

İLK MAÇIN ÖZETİ...

Iwobi'nin 4. dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, Sokratis'in 41. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı. Rennes'den Bourigeaud'nun bir dakika sonra attığı golle devre arasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Rakibinin bir kişi eksik kalmasının avantajıyla ikinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan Rennes, Monreal'in (kendi kalesine) 65 ve Sarr'ın 88. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.