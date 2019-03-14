Arsenal Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arsenal'in işi zor...
Arsenal, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu maçında Rennes ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta şoku yaşayan İngiliz devi Fransa'da karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti. Peki Arsenal rövanşta geri dönüşü gerçekleştirebilecek mi? İşte iki takıma dair bilgiler ve müsabakanın sporseverler tarafından araştırılan yayın bilgileri...
UEFA Avrupa liginde Çeyrek finale kalmak için Fransız temsilcisi Rennes evinde İngiliz devi Arsenali konuk edecek. Fransa'da perdeyi Alex Iwobi açmış ama sonrasında arka arkaya Rennes golleri gelince maç sonunda tabelada 3-1 yazmıştı. Peki Arsenal için stres seviyesi yüksek bu maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Arsenal Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Müsabaka TSİ 23.00'da Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EKSİK OYUNCULAR...
Savunmadan Sokratis cezalı, hücumun etkili isimlerinden Henrikh Mkhitaryan'ın durumu ise maç saati netleşecek.
İLK MAÇIN ÖZETİ...
Iwobi'nin 4. dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, Sokratis'in 41. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı. Rennes'den Bourigeaud'nun bir dakika sonra attığı golle devre arasına 1-1 eşitlikle gidildi.
Rakibinin bir kişi eksik kalmasının avantajıyla ikinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan Rennes, Monreal'in (kendi kalesine) 65 ve Sarr'ın 88. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.
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Toplam 1
Yorum
AVRUPA ŞAMPİYONU OL FATİH HOCA NE YAP ET TAKIMIN % 90 NINI YERLİ YAP. TÜRKİYE DE GS DA OYNAYACAK 1,2,3 CÜ LİGTE NE FUTBOLCULAR VAR. YETER Kİ SEN İSTE. SONRADA
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Mikail Fenerbahçe’de
Toplam 2
Yorum
uzman dr elif elmasıda isteyen varken hemen satın. ömer faruk beyaz varken elif trışka
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Lucescu’lar Beşiktaş’ta!
Toplam 6
Yorum
coskun Yonetimin yapacagi en guzel en dogru hamle, Samet hocaya bu takimi emanet etmis olmasidir. Ne Guti nede Sergen bu takimin yukunu kaldiramaz
Arsenal Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arsenal'in işi zor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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