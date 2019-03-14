Arsenal Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arsenal'in işi zor...
14 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Haberleri Arsenal Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arsenal'in işi zor...

Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arsenal'in işi zor...

Arsenal Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arsenal'in işi zor...

, Avrupa Ligi Son 16 turu maçında Rennes ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta şoku yaşayan İngiliz devi Fransa'da karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti. Peki Arsenal rövanşta geri dönüşü gerçekleştirebilecek mi? İşte iki takıma dair bilgiler ve müsabakanın sporseverler tarafından araştırılan yayın bilgileri...

Avrupa liginde Çeyrek finale kalmak için Fransız temsilcisi Rennes evinde İngiliz devi Arsenali konuk edecek. Fransa'da perdeyi Alex Iwobi açmış ama sonrasında arka arkaya Rennes golleri gelince maç sonunda tabelada 3-1 yazmıştı. Peki için stres seviyesi yüksek bu maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Arsenal Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Müsabaka TSİ 23.00'da Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EKSİK OYUNCULAR...

Savunmadan Sokratis cezalı, hücumun etkili isimlerinden Henrikh Mkhitaryan'ın durumu ise maç saati netleşecek.

İLK MAÇIN ÖZETİ...

Iwobi'nin 4. dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, Sokratis'in 41. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı. Rennes'den Bourigeaud'nun bir dakika sonra attığı golle devre arasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Rakibinin bir kişi eksik kalmasının avantajıyla ikinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan Rennes, Monreal'in (kendi kalesine) 65 ve Sarr'ın 88. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

  1. 14.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arsenal'in işi zor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN