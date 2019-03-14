Dinamo Kiev Chelsea UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri, eksik oyuncular...
14 Mart 2019, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Haberleri Dinamo Kiev Chelsea UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri, eksik oyuncular...

maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri, eksik oyuncular...

Dinamo Kiev Chelsea UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri, eksik oyuncular...

’nde 3-0 biten ilk maçın avantajı ile sahada yerini alacak olan , 'e konuk oluyor. Rus temsilcisi, turu rahat geçmesi beklenen Chelsea karşısında bir sürprize imza atmanın peşinde... Peki, maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maça dair önemli bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...

'nde sonucu merak edilen bir maç daha... 3-0 biten ilk maçın avantajı ile sahada yerini alacak olan 'nin turu rahat geçmesi beklenirken Kiev kendi evinde sürprizi başarmak istiyor. Peki, Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta ekranda olacak?

Dinamo Kiev Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki ekibin kozlarını paylaşacağı maç 14 Mart 2019 Perşembe günü saat TSİ 20:55'te başlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte sarı kart cezası bulunan Vitaly Buyalskyi ile sakatlıkları süren Fran Sol, Pivaric ve Besedin mücadelede forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Higuain ve Gary Cahill sahada yer alamayacak.

ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR...

İkili rekabette daha önce 3 kez karşı karşıya gelen takımlar 1 mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Chelsea'nin 2 galibiyetine henüz karşılık veremeyen Kiev ekibi bireysel performansında ise oldukça iyi durumda. Son 5 karşılaşmasında Chelsea mücadelesi dışında maçlarının tamamını kazanan Ukrayna ekibi Chelsea'ye deplasmanda 3-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Chelsea ise Premier Lig'deki son maçında elde ettiği beraberlik dışında 5 ciddi bir kayıp yaşamadı.

  1. 14.03.2019
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