Sevilla şaşırtmadı
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sevilla, konuk ettiği Lazio'yu 2-0 yenerek üst tura yükseldi.
Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi Sevilla, 20. dakikada Ben Yedder ve 78. dakikada Pablo Sarabia'nın golleriyle Lazio'yu 2-0 mağlup etti.
Sevilla'da 60. dakikada Franco Vazquez, Lazio'da ise 71. dakikada Adam Marusic ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Sevilla, bu sonuçla turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu.
Turnuvanın son 32 turu rövanşında yarın 15 maç oynanacak.
- 21.2.2019 00:07
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