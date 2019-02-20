Sevilla şaşırtmadı
20 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Haberleri şaşırtmadı

şaşırtmadı

Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında , konuk ettiği 'yu 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi , 20. dakikada Ben Yedder ve 78. dakikada Pablo Sarabia'nın golleriyle 'yu 2-0 mağlup etti.

Sevilla'da 60. dakikada Franco Vazquez, Lazio'da ise 71. dakikada Adam Marusic ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Sevilla, bu sonuçla turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu.

Turnuvanın son 32 turu rövanşında yarın 15 maç oynanacak.

  1. 21.2.2019 00:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sevilla şaşırtmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN