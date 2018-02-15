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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'li , Östersunds'u farklı mağlup etti

    Mesut Özil'li Arsenal, Östersunds'u farklı mağlup etti

    son 32 turunda, İngiliz ekibi , İsveç ekibi Östersunds'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. 90. dakika sahada kalan Türk yıldız , perdeyi kapatan golü kaydetti.

    2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyen ve daha sonra gruptan da çıkmayı başaran Östersunds, son 32 turunda İngiliz devi 'i konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan Arsenal, 13. dakikada Monreal'in fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. 24. dakikada Papagiannopoulos'un kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi. İkinci yarıda ise sahneye çıkan , 58. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. (0-3)
    İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 22 Şubat Perşembe günü Londra'da oynanacak.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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