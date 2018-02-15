Mesut Özil'li Arsenal, Östersunds'u farklı mağlup etti
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, İngiliz ekibi Arsenal, İsveç ekibi Östersunds'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. 90. dakika sahada kalan Türk yıldız Mesut Özil, perdeyi kapatan golü kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 22 Şubat Perşembe günü Londra'da oynanacak.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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