Xabi Alonso'dan Arda Güler teklifine ret! İşte milli yıldız için önerilen dev rakam

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile transfer dönemine hızlı başlayan Real Madrid; Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono ve Trent Alexander-Arnold gibi isimleri kadrosuna kattı.

Yapılan transferlerle birlikte İspanyol teknik adamın takımdaki gözdesi Arda Güler.

50 MİLYONLUK TEKLİFİ REDDETTİ

Milli futbolcunun takımda kalmasını yönetimden özellikle isteyen Alonso, bu konudaki düşüncelerini de sık sık dile getiriyor. Arda'ya daha fazla forma şansı vereceğinin altını çizen 43 yaşındaki teknik direktörün, genç oyuncuya gelen bir teklifi de reddettiği öne sürüldü.

İspanyol basınından Defansa Central'in haberine göre, Kulüpler Dünya Kupası'ndan hemen önce, genç oyuncu için yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir teklif geldi fakat Xabi Alonso bu teklifi hiç düşünmeden reddetti.

Konu hakkında Alonso, "Bu oyuncu sadece takımda kalmayacak, Real Madrid'de çok oynayacak." ifadelerini kullanmıştı.