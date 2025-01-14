  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Avrupa’dan Futbol İspanyol futbolcu Kike Salas, bahis oyunlarında sahtecilikten gözaltına alındı

İspanyol futbolcu Kike Salas, bahis oyunlarında sahtecilikten gözaltına alındı

İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen, "Kike" lakaplı İspanyol defans oyuncusu Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 17:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanyol futbolcu Kike Salas, bahis oyunlarında sahtecilikten gözaltına alındı

İspanyol basınındaki yer alan haberlerde, Kike Salas'ın geçen yıl oynadığı bazı maçlarda sarı kart görerek futbol bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için iki arkadaşıyla anlaştığı iddia edildi.

Salas'ın geçen sezon 9 maçta 7 sarı kart gördüğü ve suçlamaların şimdilik sadece sezon sonundaki maçlarla bağlantılı olduğu kaydedildi.

İspanyol futbolcunun bazı maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve bununla ilgili oynanan bahislerden haksız kazanç sağladığı ileri sürülüyor.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Sevilya kentinde bugün gözaltına alınan İspanyol futbolcunun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Sevilla Kulübü ve Kike Salas iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İtalya'nın Lazio kulübünün transfer listesinde olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Salas, aralık ayında Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatmıştı.

G.Saray'dan Zinchenko bombası!
Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi
DİĞER
THY EUROLEAGUE KARŞILAŞMASI: Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital ortak yayınında Takvim, Sabah ve A Haber'e konuştu! 2025 müjdesi 5 yıllık yol haritası: Farklı coğrafyalarda petrol arayacağız
Lyon'dan Beşiktaş ve G.Saray'a rest!
Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kike Salas gözaltına alındı Kike Salas gözaltına alındı 17:47
Adanaspor'dan 4 transfer birden! Adanaspor'dan 4 transfer birden! 17:45
Lyon'dan Beşiktaş ve G.Saray'a rest! Lyon'dan Beşiktaş ve G.Saray'a rest! 15:08
Eski hakem o pozisyonu yorumladı! Eski hakem o pozisyonu yorumladı! 16:23
Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor? Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor? 16:27
Transfer uzmanı açıkladı: F.Bahçe ve Carlos... Transfer uzmanı açıkladı: F.Bahçe ve Carlos... 16:42
Daha Eski
F.Bahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 12:59
F.Bahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı F.Bahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı 13:22
Aston Villa Yasin Özcan'ı duyuruyor Aston Villa Yasin Özcan'ı duyuruyor 13:25
Paris Basketbol - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? Paris Basketbol - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? 14:05
RAMS Başakşehir'de yeni transfer sakatlandı RAMS Başakşehir'de yeni transfer sakatlandı 14:14
Süper Lig ekibi teknik direktörü duyurdu Süper Lig ekibi teknik direktörü duyurdu 14:39