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Robert Lewandowski Altın Ayakkabı'nın tekrardan sahibi oldu

Son dakika haberleri... Altın Ayakkabı'nın sahibi belli oldu. Geçen sezon da ödülün sahibi olan Robert Lewandowski, bir kez daha ödüle uzandı. Polonyalı golcü ödülünü Carles Puyol'un elinden aldı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 17:38 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 17:40
Robert Lewandowski Altın Ayakkabı'nın tekrardan sahibi oldu

Bayern Münih formasıyla geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 35 gol atan Barcelona'nın Polonyalı forveti Robert Lewandowski, Avrupa'nın en golcü futbolcusu ödülü olan Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.

Lewandowski, Barselona'da düzenlenen ödül töreninde üst üste ikinci kez (2020-2021'de 41 gol ve 2021-2022'de 35 gol) Altın Ayakkabı ödülünü aldı.

Ödülünü eski Barcelonalı futbolcu Carles Puyol'un elinden alan Lewandowski, "Bu ödülden dolayı eski takımıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Barcelona'da olmaktan çok memnunum. Eminim ki gelecek yıl da çok iyi olacak. Burada olmak benim için çok önemli." dedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elenmelerine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etmek istediklerini kaydeden Polonyalı futbolcu, "Hatalarımız oldu, Barcelona'da yeni bir dönem var. Sayfa değiştirip, pozitif bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

LEWANDOWSKI'YE GÖRE DÜNYA KUPASI'NDA BREZİLYA VE ARJANTİN FAVORİ

Milli formasını giydiği Polonya'nın Dünya Kupası'na katılmasından mutlu olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki oyuncu, sezon ortasında oynanmasından dolayı ilginç bir Dünya Kupası heyecanı yaşayacaklarını dile getirdi.

Lewandowski, Brezilya ve Arjantin'in organizasyonda favori olduğunu ama her şeyin yaşanabileceği, zor ve karışık bir turnuvanın kendilerini beklediğini söyledi.

Törene Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, teknik direktör Xavi Hernandez de katıldı.

Geçen sezon Avrupa liglerinde Lewandowski'nin ardından en fazla gol atan futbolcular Kylian Mbappe (Paris Saint Germain, 28 gol) ve Ciro Immobile (Lazio, 27 gol) ve Karim Benzema (Real Madrid, 27 gol) olmuştu.

Bu sezon başında Barcelona'ya transfer olan Polonyalı futbolcu, şimdiye kadar fileleri 13 kez havalandırdı.

Avrupa Altın Ayakkabı ödülü ilk kez 1967-1968 sezonunda Portekizli futbolcu Eusebio da Silva Ferreira'ya (Benfica, 42 gol) verilmişti.

Barcelona formasıyla 6 kez Altın Ayakkabı alan Lionel Messi, bu ödülü en fazla kazanan futbolcu olma unvanını taşıyor.

Bu ödülü alan tek Türk futbolcu ise 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla attığı 39 golle Tanju Çolak oldu.

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