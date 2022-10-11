Kylian Mbappe PSG'den ayrılmak istiyor! "Bana ihanet ettiniz"

İspanyol Marca gazetesi gündemi sarsacak flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre, PSG'nin kendisine ihanet ettiğini düşünen Fransız golcü, Kylian Mbappe ocak ayında Real Madrid'e gitmek istiyor.

PSG'nin 2018'de 180 milyon euro ödeyerek Monaco'dan kadrosuna kattığı Kylian Mbappe'nin ayrılık konusunda kulüp yönetimini de ikna ettiği öne sürüldü. Ancak Fransız ekibi, Mbappe'nin her transfer döneminde isminin anıldığı Real Madrid'e gitmesine izin vermiyor.

İHANETE UĞRADIĞINI DÜŞÜNÜYOR!

Takımda mutsuz olan yıldız futbolcu, görünüşe göre sözleşme yenilenirken kendisine verilen yetkilerin kağıt üzerinde kaldığını hissediyor. Paris ekibi yönetiminin sözleşme yenilerken Mbappe'ye verdiği birçok sözü tutmadığı belirtilirken anlaşmanın açıklandığı gibi 2025'e kadar değil, 2024'e kadar olduğu belirtildi.

Bu yüzden ayrılmak isteyen Mbappe, kendisini uzun süredir isteyen Real Madrid'e gitmeyi amaçlıyor.

FRANSIZ GOLCÜYE REAL MADRİD YASAĞI

PSG yönetiminin Mbappe'nin ayrılığı için işbirliğine hazır olduğu belirtilirken ortaya şaşırtan bir şart koydu. Nasser El-Khalifi yönetimi, yıldız oyuncusunu Real Madrid dışında her kulübe gidebileceğini belirtti. PSG yönetimi ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez arasında hem Mbappe transferi hem de Avrupa Süper Ligi girişimi nedeniyle sorun olduğuna dikkat çekilen haberde 23 yaşındaki futbolcunun Liverpool'a transferine ise PSG'nin onay vereceği iddia edildi.