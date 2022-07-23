Kane bombası

Bayern Münih bu sezonun transferdeki hareketli ekiplerinden biri… Liverpool'dan Sadio Mane'yi renklerine bağlayan Alman panzeri, Robert Lewandowski'yi ise Barcelona'ya kaptırmıştı. Ancak onun yerini dolduracak ismi çabuk buldu: Harry Kane. Bavyera temsilcileri, İngiliz milli forvetle ilk teması gerçekleştirdi. 28 yaşındaki futbolcunun transfere sıcak yaklaşması Bayern Münih'i sevindirdi. Alman devi şimdi Tottenham ile masaya oturacak. Kane'in Tottenham ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Bayern 78 milyon euro ödeyerek süper yıldızı renklerine bağlamak istiyor.