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İtalya - Arjantin maçı CANLI izle! İtalya Arjantin maçı canlı anlatım | Finalissima izle

Finalissima 2022'de heyecan dorukta... İtalya ile Arjantin, dev finalde kozlarını paylaşıyor. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelede Şilili hakem Piero Maza düdük çalıyor. Kritik müsabakada kazanan taraf kupanın sahibi olacak. İtalya - Arjantin maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 21:43
İtalya - Arjantin maçı CANLI izle! İtalya Arjantin maçı canlı anlatım | Finalissima izle

Finalissima 2022'de İtalya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?


İTALYA - ARJANTİN MAÇINDA İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho, Pessina, Barella - Bernardeschi, Raspadori, Belotti

Arjantin: Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Guido Rodriguez - Messi, Dybala, Di Maria - Lautaro

İTALYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İtalya - Arjantin maçı saat 21:45'te başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

FINALISSIMA NEDİR?
Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. İtalya ile Arjantin, Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olarak karşı karşıya geliyor. UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.


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