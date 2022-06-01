İtalya 0-3 Arjantin (MAÇ SONUCU - ÖZET) Finalissima sahibini buldu

Finalissima 2022'de İtalya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadeleyi Arjantin 3-0'lık skorla kazandı.

Tangoculara galibiyeti getiren golleri Lautaro Martinez, Angel Di Maria ve Dybala kaydetti.

Karşılaşmada Lionel Messi oynadığı futbolla göz doldurdu. 2 asistle oynayan yıldız futbolcu, Arjantin'in galibiyete uzanmasında önemli rol oynadı.

Arjantin bu sonuçla beraber Finalissima 2022'nin sahibi oldu.

FINALISSIMA NEDİR?

Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olmak için oynanan karşılaşmaya verilen addır.

UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.