Bursaspor'un eski golcüsü Kenny Miller hangi takımda? Kenny Miller şimdi nerede?

Profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Hibernian FC'de başlayan Kenny Miller, Stenhousemuir'da geçirdiği başarılı kiralık sezonunun ardından Glasgow Rangers'a imza attı. 2001 yılında Wolverhampton'a transfer olan başarılı forvet, İngiltere'de Derby ve Cardiff formaları da giydi.

2006'da Celtic'in kadrosuna katılan oyuncu, Glasgow ile beraber İskoçya'nın en önemli iki kulübünde de forma giyen nadir futbolculardan biri oldu. 2011 kış transfer döneminde Bursaspor'a imza atan Kenny Miller, Süper Lig'de yalnızca yarım sezon oynamasına rağmen akılda kalan performanslar kaydetti.

Vancouver ile 2 yıllık bir ABD macerası yaşayan oyuncu 2014'te Glasgow forması altında ülkesine geri döndü. Miller; sırasıyla Livingston, Dundee ve Partick Thistle FC'de oynadıktan sonra 2020'de futbolu bıraktı.

Aktif kariyerini noktaladıktan sonra futbolun içinde kalmaya devam eden Miller, şu anda İskoçya 3. Lig ekibi Falkirk FC'nin geçici antrenörlüğünü üstleniyor.



