Belarus'ta isyan
Tüm dünyada futbola ara verildiği dönemde Belarus’ta sezonun devam etmesi tepkilere neden olmuştu. Ülkedeki dört ölümün ardından ezeli rakiplerin taraftarları, maçlara gitmeme kararı aldı.
Corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir dünyada liglerin büyük çoğunluğu ertelenmişti. Son dönemde artan vakaların ardından tüm dünyada önemli tedbirler alınırken, Belarus'ta hayat devam ediyordu. Avrupa'da futbol ligleri oynanan tek ülke olan Belarus'ta isyan bayrağı açıldı. Virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği ülkede futbol taraftarları ayaklandı. Shakhtar Soligorsk, Neman Grodno, Dinamo Brest, Belshina ve BATE Borisov gibi ezeli rakiplerin seyircileri, federasyona tepki gösterdi.
FEDERASYON BAŞKANINDAN GERİ ADIM
Belarus'un önde gelen kulüplerinin taraftarları, maçların ertelenmesini isterken, karşılaşmalara gitmeme kararı aldı. Kendi karantinalarını uygulayan Belaruslu futbolseverlerin bu tepkisinin ardından Futbol Federasyonu Başkanı Vladimir Bazanov da geri adım attı. Daha önce, "Kritik bir durum yok. Her türlü tedbiri alıyoruz" diyen Bazanov son açıklamasında, "Ligin tamamını oynatacağımızı söylemiyoruz. Herhangi bir kritik durum oluşursa, o zaman ligi durduracağız" açıklamasında bulundu.
BiRLiKTEN UYARI
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, Belarus'ta futbol maçlarının devam etmesiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Dünya üzerinde 70 bin futbolcuyu temsil eden birlik, "Bu koşullarda ligin devam ediyor olması akıl almaz bir şey. Diğer ülkeler gibi önlem alın" uyarısında bulundu.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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