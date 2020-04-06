Corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir dünyada liglerin büyük çoğunluğu ertelenmişti. Son dönemde artan vakaların ardından tüm dünyada önemli tedbirler alınırken, Belarus'ta hayat devam ediyordu. Avrupa'da futbol ligleri oynanan tek ülke olan Belarus'ta isyan bayrağı açıldı. Virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği ülkede futbol taraftarları ayaklandı. Shakhtar Soligorsk, Neman Grodno, Dinamo Brest, Belshina ve BATE Borisov gibi ezeli rakiplerin seyircileri, federasyona tepki gösterdi.



FEDERASYON BAŞKANINDAN GERİ ADIM

Belarus'un önde gelen kulüplerinin taraftarları, maçların ertelenmesini isterken, karşılaşmalara gitmeme kararı aldı. Kendi karantinalarını uygulayan Belaruslu futbolseverlerin bu tepkisinin ardından Futbol Federasyonu Başkanı Vladimir Bazanov da geri adım attı. Daha önce, "Kritik bir durum yok. Her türlü tedbiri alıyoruz" diyen Bazanov son açıklamasında, "Ligin tamamını oynatacağımızı söylemiyoruz. Herhangi bir kritik durum oluşursa, o zaman ligi durduracağız" açıklamasında bulundu.



BiRLiKTEN UYARI

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, Belarus'ta futbol maçlarının devam etmesiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Dünya üzerinde 70 bin futbolcuyu temsil eden birlik, "Bu koşullarda ligin devam ediyor olması akıl almaz bir şey. Diğer ülkeler gibi önlem alın" uyarısında bulundu.