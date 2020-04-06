Belarus'ta isyan - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Belarus'ta isyan

'ta isyan

Belarus'ta isyan

Tüm dünyada futbola ara verildiği dönemde ’ta sezonun devam etmesi tepkilere neden olmuştu. Ülkedeki dört ölümün ardından taraftarları, maçlara gitmeme kararı aldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir dünyada liglerin büyük çoğunluğu ertelenmişti. Son dönemde artan vakaların ardından tüm dünyada önemli tedbirler alınırken, 'ta hayat devam ediyordu. Avrupa'da ligleri oynanan tek ülke olan Belarus'ta isyan bayrağı açıldı. Virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği ülkede futbol taraftarları ayaklandı. Shakhtar Soligorsk, Neman Grodno, Dinamo Brest, Belshina ve BATE Borisov gibi seyircileri, federasyona tepki gösterdi.

FEDERASYON BAŞKANINDAN GERİ ADIM
Belarus'un önde gelen kulüplerinin taraftarları, maçların ertelenmesini isterken, karşılaşmalara gitmeme kararı aldı. Kendi karantinalarını uygulayan Belaruslu futbolseverlerin bu tepkisinin ardından Futbol Federasyonu Başkanı Vladimir da geri adım attı. Daha önce, "Kritik bir durum yok. Her türlü tedbiri alıyoruz" diyen Bazanov son açıklamasında, "Ligin tamamını oynatacağımızı söylemiyoruz. Herhangi bir kritik durum oluşursa, o zaman ligi durduracağız" açıklamasında bulundu.

BiRLiKTEN UYARI
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, Belarus'ta futbol maçlarının devam etmesiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Dünya üzerinde 70 bin futbolcuyu temsil eden birlik, "Bu koşullarda ligin devam ediyor olması akıl almaz bir şey. Diğer ülkeler gibi önlem alın" uyarısında bulundu.

  1. 6.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Belarus'ta isyan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA