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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Haaland Dortmund’da

Haaland Dortmund’da

Bu sezon Salzburg'daki performansıyla devleri peşine takan Erling Haaland'ın tercihi Borussia Dortmund oldu. Alman ekibi, 19 yaşındaki Norveçli golcü için 22 milyon euro ödeyecek. Bu yıl 22 maçta 28 gol ve 7 asistle oynayan Haaland, dikkatleri çekmişti.

Bu sezon Salzburg'daki performansıyla devleri peşine takan Erling Haaland'ın tercihi Borussia Dortmund oldu. Alman ekibi, 19 yaşındaki Norveçli golcü için 22 milyon euro ödeyecek. Bu yıl 22 maçta 28 gol ve 7 asistle oynayan Haaland, dikkatleri çekmişti.
  1. 30.12.2019
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