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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Süper Kupası Ajax'ın

Hollanda Süper Kupası Ajax'ın

'nın başkenti Amsterdam'daki Arena'da oynanan maçında geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan Ajax ile Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) ikinci olan PSV, karşı karşıya geldi.

'ı 2-0 mağlup eden Ajax, Kupası'nı kazandı.

'da Johan Cruyff Kupası olarak adlandırılan maçında PSV Eindhoven'ı 2-0 mağlup eden Ajax, kupanın sahibi oldu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan Süper Kupa maçında geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan Ajax ile Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) ikinci olan PSV, karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Ajax, Danimarkalı golcü futbolcu Kasper Dolberg'in 1. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Orta saha oyuncusu , 52. dakikada kaydettiği golle Ajax'ın sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağladı.

Johan Cruyff Kupası'nı 9. kez müzesine götüren Ajax, bu yıl Hollanda Kupası'nı da kazanmış ve Eredivisie'de şampiyon olmuştu.

  1. 27.07.2019
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