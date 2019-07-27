Hollanda Süper Kupası Ajax'ın
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan Süper Kupa maçında geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan Ajax ile Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) ikinci olan PSV, karşı karşıya geldi.
PSV Eindhoven'ı 2-0 mağlup eden Ajax, Johan Cruyff Kupası'nı kazandı.
Hollanda'da Johan Cruyff Kupası olarak adlandırılan Süper Kupa maçında PSV Eindhoven'ı 2-0 mağlup eden Ajax, kupanın sahibi oldu.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan Süper Kupa maçında geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan Ajax ile Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) ikinci olan PSV, karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan Ajax, Danimarkalı golcü futbolcu Kasper Dolberg'in 1. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Orta saha oyuncusu Daley Blind, 52. dakikada kaydettiği golle Ajax'ın sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağladı.
Johan Cruyff Kupası'nı 9. kez müzesine götüren Ajax, bu yıl Hollanda Kupası'nı da kazanmış ve Eredivisie'de şampiyon olmuştu.
- 27.07.2019
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Bir hedefimiz var
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Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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