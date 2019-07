Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu voleybolcu kızları ağırladı

Bakan Kasapoğlu, bu tarz kabullerin artık bakanlığın gençlik merkezlerinde ya da spor tesislerinde gerçekleştireceklerini söylerken, ziyaret sonunda kendisine milli takım oyuncularının imzaladığı forma takdim edildi.

Spora yapılan yatırımlarının başarılar ile taçlanması kendisini ayrıca mutlu ettiğini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Geleceğe dair ümitlerimizi umutlarımızı pekişiyor. Biz bu tür başarıların alt yaş grubundan en üst yaş grubuna kadar devam etmesini arzuluyoruz ve bu şekilde çalışmamız gerektiğini de biliyoruz. Tabi bu milli takımlarımız için geçerli olduğu kadar elbette kulüplerimiz için de geçerli. Gençlerin başarılarının devamı ve bir sonraki süreçte üst takımlarda devam etmeleri o da ayrı bir önem, sürekliliği de gerektiriyor. Tabii alt yaş gruplarında başarı elde eden takımlar sonraki süreçte üst yaş gruplarında da ciddi başarılar elde ediyorlar ve bu tür takımlar oldukları branşta dünyayı domine eden takımlar. Ben de bu sebeple futboldan basketbola, voleyboldan buz hokeyine kadar dünyanın en tepesine oturmuş, domine eden efsane takımlara baktığımızda bunların küçük yaş gruplarından gelip üst yaş gruplarına çıkan takımlar. İngilizce tabirle 'Winner' takımlar ve sporcular. İşte bizim hem federasyon hem de kulüpler olarak bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu değerli gençlerimizi sizler gibi üst takımlara taşıyarak inşallah bu branşı hep birlikte domine edeceğiz. Ben bunlara inanıyorum" dedi.



"ÖNÜNÜZE TÜM İMKANLARI SERECEĞİZ"

16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımının yaşattığı başarının bugünün değil yarınlar adına önemli olduğunu ve gençler için rol model olduklarını söyleyen Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Uzun bir müddet bu yoldan gençlerimiz yürüyecek. Sadece bu branşta değil, her branşta inşallah. Bizim gençlerimiz, çocuklarımız yetenekli çalışkan sizler gibi azimli ve teknik ekiplerimizde hocalarımızın, federasyonlarımızın özverisi ve gayretleri. Elbette spor açısından özellikle son 17 yılda spora çokça yatırım yapan bir ülkeyiz. Tesislerimiz var, her branşta çok güzel imkanlar var. Bu manada Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, rehberliği, o güçlü iradesi hamdolsun bizleri bu noktaya getiriyor. İnşallah bundan sonraki süreçte başarılarımızın devamını ve sporun tabana yayılmasını, bu bizler için çok önemli. Yani performans amaçlı değil gününü bir şekilde sporla planlamış toplum olmamız lazım. Sağlıklı bireyler için bu lazım, zihinsel anlamda da bu lazım. Bu noktada bu yolu birlikte yürüme adına çok güzel proje ve emarelerimiz var, işte bu çerçevede herkesin elini taşın altına koyması lazım. Federasyonlarımızın, kulüplerimizin, sivil toplumumuzun, ailelerimizin spor ailede başlayan bir faktör. Ben bu vesileyle sizlerin o değerli ailelerini de kutluyorum. Bu başarı herkesin başarısı, bu başarıda emeği olan herkesi tebrik etmemiz lazım. Daha büyük başarıları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye olarak 20 milyon gençle Avrupa'nın en büyük genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Çok güzel bir potansiyele sahibiz, inşallah bu potansiyeli çok güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Zira bir gencimizi dahi heba etme şansımız, hakkımız yok. Onları geleceğe hazırlamak için devlet olarak, bakanlık olarak önceden olduğu gibi tüm imkanları sağlayacağız. Sizlerin önünüze tüm imkanları sereceğiz ve sizler de bu başarıyı daha yukarılara yine bir ve beraber olarak taşıyacaksınız."



"AKADEMİSYEN KARDEŞİMİZİN ADINI BU GENÇLİK MERKEZİNE VERDİK"

Bu tarz kabulleri bundan sonra bakanlığın gençlik merkezlerinde ya da spor tesislerinde gerçekleştireceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Biliyorsunuz bu gençlik merkezimiz, Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi. Kendisini geçtiğimiz yıl maalesef hain bir saldırı sonucu kaybettik. Biz de akademisyen kardeşimizin adını bu gençlik merkezine verdik. Bu anlamda sizleri burada kabul etmek gençlerimizin var olacağı ve Cerenlerimizin yetiştiği, yine kadın bir kardeşimiz olması açısından da kızlarımızı kabul etmek çok önemli. Bu vesileyle ben Ceren kardeşimizi de rahmetle yad ediyorum" dedi.

Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı unutmayan Kasapoğlu, "Bugün basın bayramı gazeteci kardeşlerimizin basın bayramını kutluyorum. Özveri ile çalışarak her türlü zorluk altında çalışarak bizlerin haber alma noktasında ihtiyaçlarına cevap veren tüm basın çalışanlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"BU İMKANLARI BAŞARIYA DÖNÜŞTÜRMEMİZ LAZIM"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ben başta spora önem veren Cumhurbaşkanımıza, Bakanlığımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Her başarımızda bizim yanımızda olmanız gurur verici bir olay. Sizin de belirttiğiniz gibi, bizim sesimize kulak veriyorlar. Her zaman her yerde bizim sesimiz oluyorlar. Basın bayramı münasebetiyle basın mensubu arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum. Teşekkür etmemiz gereken sizin de belirttiğiniz gibi kulüpler ve velilerimiz. Hakları ödenmez. Sizler yaşadığımız her olayda bizim yanımızdaydınız. Bu yıl aynı tarihte Meksika'da U19 takımımız yarı finalde bir sayıyla finali kaçırdı ve dördüncü oldu. 23 Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek. 16 yıl aradan sonra Türkiye'de gerçekleşecek ve 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da olacak. Size, takıma, teknik ekibe ve oyunculara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bu başarıya ihtiyacı var. Sizin de belirttiğiniz gibi büyük bir gençliğe sahip olduğumuz için bu imkanları başarıya dönüştürmemiz lazım" diye konuştu.



U 16 Kadın Milli Takım Başantrenörü Berk İnanç, "Namağlup Avrupa Şampiyonu olmak bizim için gururu verici. Ev sahibi İtalya ile hem grupta hem de final karşılaşmasında iki maçta da 3-0 ayrı bir gurur kaynağı oldu. Ülkemize bu sevinci yaşattığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Yeni hedeflerden de bahseden Başantrenör İnanç, "Kızlarımızın U18 dünya Şampiyonası var. Mısır'da düzenlenecek. Ağustos ayında başlayan bir kampımız var. O kamp sürecini iyi geçirip Dünya Şampiyonası'nda iyi dereceler elde etmek" dedi.

Takım Kaptanı Pelin Eroktay, "Başarı her zaman birbirimize inanarak ve birbirimize güvenerek geldi. Ev sahibini iki kez yenmek gerçekten gurur verici. Bu formayı ve Türk bayrağını taşırken yenmek gerçekten güzeldi. Bundan sonra her zaman Avrupa Şampiyonluğu'nu ve Dünya Şampiyonluğunu hedefliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Bakan Kasapoğlu milli takıma ve basın mensuplarına hediye vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.