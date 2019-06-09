Silahlı soyguncular Morata'nın evini hedef aldı
EURO 2020 elemeleri kapsamında İspanya'nın Faroe Adaları ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadele esnasında yıldız futbolcu Alvaro Morata'nın evi, eşi ve ikiz çocukları da içerideyken silahlı soyguna uğradı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İspanya Milli Takımı'nın Faroe Adaları deplasmanına gitmesini fırsat bilen soyguncular, Atletico Madrid'in golcüsü Alvaro Morata'nın evini hedef aldı. Marca'da yer alan habere göre silahlı şahıslar, yıldız oyuncunun eşi ve ikiz çocukları evde İspanya maçını televizyondan izledikleri sırada soygun gerçekleştirdiler.
Birçok maddi ve manevi değeri olan eşyanın çalındığı ifade edilirken, Morata'nın eşi Alice Campello ve çocukları Alessandro ile Leonardo'nun büyük korku yaşadıkları bildirildi.
Morata olayı milli maç sonrası öğrenirken, eve çağrılan polis hırsızları yakalayamadı.
- 09.06.2019
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Silahlı soyguncular Morata'nın evini hedef aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.