Silahlı soyguncular Morata'nın evini hedef aldı
09 Haziran 2019, Pazar
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Silahlı soyguncular Morata'nın evini hedef aldı

Silahlı soyguncular Morata'nın evini hedef aldı

EURO 2020 elemeleri kapsamında 'nın ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadele esnasında yıldız futbolcu 'nın evi, eşi ve ikiz çocukları da içerideyken silahlı soyguna uğradı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Milli Takımı'nın deplasmanına gitmesini fırsat bilen soyguncular, 'in golcüsü 'nın evini hedef aldı. Marca'da yer alan habere göre silahlı şahıslar, yıldız oyuncunun eşi ve ikiz çocukları evde İspanya maçını televizyondan izledikleri sırada soygun gerçekleştirdiler.

Birçok maddi ve manevi değeri olan eşyanın çalındığı ifade edilirken, Morata'nın eşi Alice Campello ve çocukları Alessandro ile Leonardo'nun büyük korku yaşadıkları bildirildi.

Morata olayı milli maç sonrası öğrenirken, eve çağrılan polis hırsızları yakalayamadı.

  1. 09.06.2019
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