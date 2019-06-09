Silahlı soyguncular Morata'nın evini hedef aldı

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İspanya Milli Takımı'nın Faroe Adaları deplasmanına gitmesini fırsat bilen soyguncular, Atletico Madrid'in golcüsü Alvaro Morata'nın evini hedef aldı. Marca'da yer alan habere göre silahlı şahıslar, yıldız oyuncunun eşi ve ikiz çocukları evde İspanya maçını televizyondan izledikleri sırada soygun gerçekleştirdiler.

Birçok maddi ve manevi değeri olan eşyanın çalındığı ifade edilirken, Morata'nın eşi Alice Campello ve çocukları Alessandro ile Leonardo'nun büyük korku yaşadıkları bildirildi.

Morata olayı milli maç sonrası öğrenirken, eve çağrılan polis hırsızları yakalayamadı.