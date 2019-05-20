İskoçya'da Steve Clarke dönemi
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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İskoçya'da dönemi

İskoçya'da Steve Clarke dönemi

İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe getirildi.

İskoçya Federasyonu, geçen ay görevden alınan Alex McLeish'in yerine milli takım teknik direktörlüğü için ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce , Reading ve Kilmarnock'ta görev alan 55 yaşındaki İskoç çalıştırıcı Clarke, ve 'da geçici teknik direktörlük yapmıştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde , Kıbrıs Rum Kesimi, , ve ile I Grubu'nda bulunan İskoçya, iki hafta sonunda elde ettiği 3 puanla 5. sırada yer aldı.

  1. 20.05.2019
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