  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler At Yarışı

Türkiye'deki at yarışları yurt dışında yayınlanacak!

Türkiye Jokey Kulübü ve 1/ST Content-Technology (AmTote)/B2E iş ortaklığı arasında yapılan iş birliği sayesinde Türkiye’deki at yarışları, yurt dışında da canlı olarak yayınlanacak.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 09:25 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 09:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye'deki at yarışları yurt dışında yayınlanacak!

Türkiye Jokey Kulübü, önemli bir anlaşmaya imza attı. Türkiye Jokey Kulübü ve 1/ST Content-Technology (AmTote)/B2E iş ortaklığı arasında yapılan iş birliği sayesinde Türkiye'deki at yarışları, yurt dışında da canlı olarak yayınlanacak.

Bu iş birliği kapsamında ülkemizdeki yarışların canlı olarak yayınlanacağı ilk ülke, at yarışçılığının önde gelen ülkelerinden biri olan Avustralya olacak.

TJK tarafından düzenlenen yarışlar; ABD, İngiltere ve Fransa gibi at yarışlarının merkezi konumunda olan diğer ülkelerde yayın yapan Sky Racing kanalı üzerinden, 2024 yılı kasım ayı içinde Avustralya'daki yarışseverler ile buluşacak. 2025 yılı içinde diğer ülkelerin de yayın ağına katılması beklenmekte.

Ayrıca, yayınlanan yarışlara ilgili ülkelerdeki resmi yarış/bahis organizatörleri aracılığıyla kendi ülkelerinde bahis oynanabilecek.

Bu stratejik hamleyle, Türk at yarışçılığı hem ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak hem de ekonomimize yeni bir değer katacak.

REKLAM - TOD
Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu
DİĞER
İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!
Terör örgütü PKK'ya darbe: 661 kg patlayıcı ele geçirildi çok sayıda mağara imha edildi
G.Saray'da bek sorunu için 2 flaş aday!
F.Bahçe'den ocak bombası! Camiayı ayağa kaldıracak transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ipswich Town - Leicester City maçı ne zaman? Ipswich Town - Leicester City maçı ne zaman? 09:49
Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman? Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman? 09:45
Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman? Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman? 09:42
Türkiye'deki At Yarışları yurt dışında yayınlanacak! Türkiye'deki At Yarışları yurt dışında yayınlanacak! 09:25
Kocaelispor - Karagümrük maçı saat kaçta? Kocaelispor - Karagümrük maçı saat kaçta? 09:17
Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu 09:15
Daha Eski
Adanaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 09:11
Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 09:04
Keçiörengücü - Çorum FK maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Çorum FK maçı saat kaçta? 08:59
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman? 08:53
Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman? 08:49
Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman? Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman? 08:44