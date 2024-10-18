HD at yarışı

TJK yarış yayınlarının web ve mobil ortamlardaki yayın hakları, Hipodrom. com'un da dahil olduğu ortak girişimin oldu. İzleyicilere tüm hipodromlardan HD yayın sağlanacak. At yarışı yayınlarının ihalesini 10 yıllığına kazanan ortak girişim, bu heyecan verici içerikleri Hipodrom.com ve Bi'Talih platformları altında yarış severlere sunacak.

ÇALIŞIYORUZ

TJK Başkanı Serdal Adalı, Demirören Holding Yöneticisi Sinan Oktay ve Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem'in katıldığı imza töreninde konuşan Adalı, "Sektörümüzün hem atçılık kalitesi hem de ciro açısından hak ettiği seviyeye ulaşması için TJK olarak var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.